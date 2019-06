Autovettura in fiamme sul lungomare di Tropea vicino alla spiaggia affollata

TROPEA - Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco ha distrutto, questo pomeriggio, una vettura parcheggiata sul lungomare della cittadina tirrenica in quel momento affollato, come del resto la spiaggia adiacente, di centinaia di turisti che hanno approfittato della bella giornata per concedersi un po' di relax.

La densa colonna di fumo nero è risalita per tutto il costone arrivando a toccare le abitazioni sovrastanti e il caratteristico affaccio mentre a pochi metri dalle fiamme si è formato un capannello di gente e la strada a senso unico è stata chiusa per consentire l'intervento dei vigili del fuoco di Vibo Marina.