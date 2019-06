VIBO VALENTIA - I militari del Norm della Compagnia di Vibo Valentia hanno intercettato, nella giornata di ieri, un furgone che si aggirava nei pressi di Via Giovanni XXIII. Una volta effettuato il controllo a bordo venivano identificati due fratelli originari di Gioia Tauro (RC), P. R. cl’91 e D. R. cl’94, entrambi con precedenti in materia di stupefacenti, entrambi erano parsi molto agitati.

Insospetti i militari hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare scoprendo quasi 15 gr. di marijuana e 2 grammi di hashish, nascosti all’interno di finti pacchetti di sigarette.

Nel dubbio che potessero avere altra droga nascosta nella loro abitazione i militari si sono trasferiti a Gioia Tauro dove, all’interno della loro abitazione, hanno scoperto ulteriori 10 grammi di marijuana (anch’essi nascosti all’interno di alcuni pacchetti di sigarette modificati a tale scopo) oltre a materiale necessario per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per il reato di spaccio di stupefacenti.

Inoltre, il più giovane dei due R.D. cl ’94 è risultato positivo all’accertamento per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; ha esibito la carta di circolazione del veicolo contraffatta ed in ultimo è stato trovato in possesso di una bomba carta artigianale. Per tali ulteriori fatti è stato denunciato per i reati di guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti, contraffazione di documentazione per la circolazione stradale e detenzione illegale di materiale esplodente.