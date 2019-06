SERRA SAN BRUNO - Bruttissima esperienza per un 46enne che questa mattina, mentre stava percorrendo a piedi il tratto di marciapiede fra il cimitero e San Rocco, ha messo il piede sopra un tombino è ed caduto (a causa del capovolgimento del tombino stesso) procurandosi danni ad una gamba. Il problema è che l'ambulanza è arrivata, secondo quanto hanno reso noto i presenti, ben 40 minuti dopo e pertanto il paziente ha dovuto attendere, dolorante, steso per terra, quasi sotto il sole cocente se non fosse stato per qualcuno che ha preso un ombrellone.

I cittadini, accortisi dell’incidente, hanno chiamato il 118, ma l’ambulanza dell’ospedale di Serra San Bruno e quella di Soriano Calabro erano impegnate in altri servizi. I primo soccorsi sono stati prestati al 46enne da un medico. Solo alle 12.45 è sopraggiunta un’ambulanza di una cooperativa che ha consentito il trasporto in ospedale per i necessari accertamenti.