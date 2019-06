COSENZA - A causa di un incidente stradale che ha coinvolto uno dei distributori del Quotidiano Del Sud, oggi il giornale non è in edicola in alcune zone della provincia Cosentina.

Nello scontro l'autista del mezzo ha riportato diversi traumi e fratture ma non versa in pericolo di vita.

Per quanto riguarda la distribuzione del giornale, in particolare, il problema riguarda le zone di Sila e Pre Sila Cosentina presso le edicole delle quali l'edizione cartacea non è stata consegnata.

Per tutti coloro che fossero interessati è possibile, come ogni mattina, acquistare l'edizione digitale del giornale attraverso l'edicola web raggiungibile all'indirizzo edicola.quotidianodelsud.it