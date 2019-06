MILETO - Si svolgeranno domani pomeriggio i funerali di Saverio Colloca, l'operaio originario della frazione Paravati, deceduto negli scorsi giorni (LEGGI LA NOTIZIA DELLA SUA MORTE) in seguito alle gravissime ferite riportate per un'esplosione avvenuta mentre stava facendo dei lavori all'interno di un salone di parrucchiere per donne sempre nelle popolosa frazione della città normanna (LEGGI LA NOTIZIA).

Nell'occasione il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, ha inteso proclamare il lutto cittadino considerato «che l'intera comunità, colpita da questa drammatica notizia per la prematura scomparsa, intende partecipare al dolore dei familiari» e tenuto conto che «l'amministrazione comunale, interprete della volontà popolare, intende manifestare in modo tangibile e solonne il dolore della città per questa grave perdita che l'ha profondamente segnata».

La proclamazione del lutto cittadino prevede «l'esposizione delle bandiere a mezz'asta o abbrunate sugli edifici comunali e degli enti pubblici e privati nonché edifici scolastici di ogni ordine e grado». Inoltre, il sindaco ha disposto «di sospendere le attività degli enti pubblivi e, ove possibile, degli esercizi privati dalle ore 16 alle ore 18, in segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa avvenuta nello svolgimento della sua attività lavorativa»