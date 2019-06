Test sulla balneazione a Pizzo, risultati non conformi ai parametri previsti dalla legge

VIBO VALENTIA - ll servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Vibo Valentia dell’Arpacal ha trasmesso questa mattina al sindaco del Comune di Pizzo Calabro l'esito delle analisi delle acque di balneazione effettuato il 26.06.2019 che ha dato risultato di non conformità rispetto ai parametri previsti dal decreto legislativo 116 del 2008. Il punto è denominato "Lido Malfara".

Sono già in atto controlli suppletivi sull'area; ora spetta al Comune, come richiesto dall’Arpacal, comunicare all’agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d'intervento, la rimozione delle cause, nonché la relativa ordinanza sindacale di divieto alla balneazione per il tratto indicato.