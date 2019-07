CROPANI (CATANZARO) - Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Cropani marina, sulla strada statale 106, in località Difesa. I feriti gravi sono una donna B.G., residente a Sersale, e un giovane di Cropani, P.S.. Miracolosamente illesi due bambini, figli della donna, che viaggiavano sui sedili posteriori.

Per cause in corso di accertamento, l'autovettura Fiat Punto condotta dal ragazzo ha prima toccato leggermente una Fiat Bravo che procedeva nello stesso senso di marcia, quindi si è impennata ed ha impattato contro una Lancia Musa su cui si trovava la donna, schiacciando la parte anteriore e finendo poi capovolta oltre il guardrail.



Sia il ragazzo che la donna sono rimasti incastrati tra le lamiere contorte delle loro autovetture. E' stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco per riuscire a liberare i feriti. Illesi, invece, i bambini che sono riusciti ad uscire da soli dall'autovettura, anche se sono stati trasportati in ospedale per controlli. La donna è stata soccorsa con l'intervento di un elicottero del 118 e trasportata in ospedale in gravi condizioni. Il giovane è stato soccorso con l'ambulanza. Ferito in modo lieve anche il conducente dell'autovettura tamponata, anch'egli trasportato in ospedale.

Il traffico è rimasto completamente bloccato per diverso tempo, anche per l'intervento di una gru che ha dovuto recuperare la Punto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, con le Stazioni della zona, e il personale Anas. Il tratto in cui è avvenuto l'incidente è tra i più pericolosi della statale 106, anche a causa dell'alta velocità.