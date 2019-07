VIBO VALENTIA - Non sono ancora del tutto chiari i motivi dell'aggressione avvenuta sabato, in tarda serata, in piazza Municipio, ai danni di un intero nucleo familiare. L'episodio si è verificato davanti agli occhi di numerosi testimoni e ad agire sarebbe stato un gruppo di persone che ha colpito marito e moglie con calci e pugni, davanti ai loro figli.

Sono stati presenti ad aver chiamato la sala operativa della Questura che ha mandato sul posto le Volanti, ma all'arrivo degli agenti i malviventi si erano dileguati. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile, guidata da dirigente Giorgio Grasso, che sta cercando di risalire ai responsabili del pestaggio anche attraverso la visione delle telecamere site nella zona.

Le condizioni delle vittime, che hanno dovuto ricorrere alle cure in ospedale per le contusioni riportate, non destano tuttavia preoccupazione anche se lo spavento è stato grande per la coppia.