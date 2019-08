PIZZO – Sono state necessarie diverse ore per le operazioni di messa in sicurezza della zona da parte dei Vigili del fuoco a seguito di quanto avvenuto intorno alle 7 di questa mattina.

Un grosso camion passando nella strada al di sotto di Piazza della Repubblica in una curva stretta non si è accorto dell'esistenza di un piccolo balcone non molto alto e si è incastrato tra la strada e lo stesso. Immediatamente l’autista ha dato l’allarme chiamando carabinieri e vigili del fuoco.

Il balcone dell’appartamento, proprio sopra una storica macelleria e fortunatamente disabitato, è stato completamente demolito dai pompieri per evitare pericoli per passanti ed automobilisti.

Il traffico in direzione della litoranea è stato bloccato all’altezza della chiesa di san Francesco e deviato per permettere le operazioni. Si ripropone così il problema del passaggio di grossi articolati e degli autobus di linea che spesso bloccano completamente il traffico in pieno centro storico, tra strade strette e molto trafficate soprattutto in questo periodo.