CATANZARO - Un resort e alcune abitazioni sono state lambite da un incendio che si è sviluppato questa mattina in contrada Calivello, alla periferia di Catanzaro. Le fiamme hanno terreni incolti, macchia mediterranea e zona boscata.

Sul posto sono intervenuti una squadra boschiva dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, un elicottero regionale e due Canadair (foto a sinistra). L'intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme che sono arrivate a lambire la Tenuta Calivello Resort da un lato e le prime abitazioni della città di Catanzaro dall'altro.

Non si registrano danni a persone, mentre non sono mancati i disagi per il fumo e i danni per i diversi ettari bruciati.

Nel tracciare un bilancio degli interventi compiuti nel corso della stagione estiva, quest’anno l’impegno della flotta aerea dello Stato si concentra prevalentemente al Sud, in particolare in Sicilia e Calabria, che hanno fatto registrare rispettivamente 257 e 111 richieste. Nel 2017 - anno in cui è stato registrato un record negativo - i velivoli erano intervenuti, nello stesso periodo, su 1.205 incendi, più del doppio rispetto ad oggi.