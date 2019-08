NOCERA TERINESE (CATANZARO) - Sottoposto agli arresti domiciliari, ma continuava a comunicare con il telefono cellulare anche attraverso messaggi. L’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare lo scorso 21 agosto con l’accusa di spaccio di stupefacenti (LEGGI), ma più volte i carabinieri lo hanno sorpreso a conversare al telefono, sia nell’appartamento dove vive che sul balcone di casa.

Per questo, i carabinieri della Stazione di Nocera Terinese hanno tratto in arresto V.F., 51 anni, su disposizione del tribunale di Lamezia Terme che ha raccolto i riscontri forniti dai militari. Molti i messaggi che l’uomo avrebbe continuato a inoltrare nonostante la detenzione ai domiciliari, con i carabinieri consapevoli che proprio lo scambio di messaggi veniva utilizzato per fissare gli appuntamenti utili per lo spaccio di droga. Il cinquantunenne è stato, quindi, recluso nel carcere di Catanzaro dove non potrà più utilizzare il telefono.