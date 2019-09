CROTONE - Nella tarda serata di ieri, in un hotel del Luganese (Svizzera), la Polizia Cantonale, in collaborazione con il Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale Carabinieri di Crotone, ha arrestato Pasquale Buonvicino (Foto in basso), ritenuto responsabile del duplice omicidio di Rosario e Salvatore Manfreda, di 68 e 35 anni, padre e figlio, di Petilia Policastro, scomparsi il giorno di Pasqua.

Il 30 giugno scorso, la Procura di Crotone, sulla base delle indagini dei carabinieri, emise un decreto di fermo a carico di Buonvicino, del figlio Salvatore Emanuel e di Pietro Lavigna. Questi ultimi due erano stati fermati e sono tuttora detenuti, mentre il primo si era reso irreperibile. Il duplice omicidio sarebbe maturato per motivi riconducibili a difficili rapporti di vicinato.

Nei giorni scorsi in località Vardaro di Mesoraca sono stati trovati due cadaveri in avanzato stato di decomposizione (LEGGI). Per gli investigatori potrebbero essere quelli delle due vittime. La riposta verrà dagli esami in corso.