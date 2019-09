CROTONE - Un uomo di 36 anni, T.G., è stato ferito alle gambe con alcuni colpi di pistola. Il fatto è accaduto stasera, poco dopo le 19, nel centro storico di Crotone. Il ferito è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del ferimento sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della Questura per i primi rilievi, mentre altri agenti sono andati in ospedale per cercare di sentire la vittima per avere informazioni utili a risalire agli autori.