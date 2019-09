CONDOFURI (REGGIO CALABRIA) - Un giovane di 24 anni, di cui non si conoscono al momento le generalità, è morto in un incidente stradale avvenuto questa sera sulla strada statale 106, nel territorio di Condofuri, nel Reggino.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Fiat Panda e una Daewoo Matiz. Tre le persone ferite, tra cui il giovane soccorso in gravissime condizioni e trasportato in ospedale dove, però, è morto poco dopo.

Molti i disagi alla circolazione stradale, considerati i tempi per i soccorsi e la messa in sicurezza delle autovetture coinvolte. La Fiat è rimasta completamente distrutta, mentre la Daewoo si è ribaltata (foto a lato). L'associazione "Basta vittime sulla strada statale 106" ha espresso il proprio cordoglio.