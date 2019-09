PLATANIA (CATANZARO) - Un uomo di 54 anni, Pasquale Costantino (Foto in basso), è morto questo pomeriggio in un incidente sul lavoro che si è verificato in contrada Velati, nel comune di Platania, nel Catanzarese.

Per cause in corso di accertamento, l’uomo, un commerciante ambulante, è stato schiacciato dal trattore agricolo con cui stava lavorando all’interno di un podere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’automezzo e per estrarre il cadavere. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Intervenuto anche il medico legale per la costatazione di morte.