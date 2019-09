VIBO VALENTIA - Lui si è dato alla macchia nel settembre del 2018, dopo aver incassato una condanna nell’ambito del processo antidroga “Mediterraneo”. Da allora le forze dell’ordine non gli stanno dando tregua, setacciando palmo a palmo ogni zona del territorio di Nicotera. “Peppe u zipp”, soprannome affibbiato a Giuseppe Salvatore Mancuso, 30 anni, figlio del boss Pantaleone, alias “L’ingegnere”, e fratello del pentito Emanuele, dopo il verdetto che lo ha visto condannare a 11 anni e 6 mesi per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, una volta tornato ai domiciliari, è sparito dalla circolazione.

La gradazione della misura cautelare era stata concessa dal Tribunale poiché, pur a fronte della recente sentenza di colpevolezza in primo grado, i giudici avevano escluso l’aggravante delle finalità mafiose nelle condotte (agevolazione del clan) ed avevano tenuto conto del tempo già trascorso in carcere dallo stesso. Da un anno, dunque, il rampollo di casa Mancuso non si trova, nascosto chissà dove, magari nelle campagne al di sopra della sua città di residenza, Nicotera appunto.

Territorio che ieri mattina è stato messo ai raggi X dai carabinieri in forza alla Compagnia di Tropea, agli ordini del capitano Nicola Alimonda, della stazione di Nicotera e degli uomini dello Squadrone Cacciatori. In tutto una ventina di uomini che hanno controllato casolari abbandonati, case abitate ed altri locali in cui si sospettava la presenza del giovane, attualmente sotto processo col padre per il tentato omicidio della zia e del cugino commesso nel 2008. Un’azione a tenaglia, quella condotta dal personale della Benemerita, di fatto senza soluzione di continuità, che ieri non è certo passata inosservata agli occhi dei residenti della cittadina medmea.

Sparire dalla circolazione è un vizio di famiglia in questo ramo della famiglia Mancuso, basti pensare che il padre di Giuseppe ed Emanuele, nel 2014, "L'Ingegnere" era stato catturato al confine tra Argentina e Brasile con addosso un borsone contenente 100mila euro in contanti. Fu riconosciuto dalla polizia di frontiera ed arrestato. Dopo pochi giorni fu estradato in Italia e condotto in carcere per il tentato omicidio della zia Romana e del figlio Giovanni.

Nel giugno del 2017 fu invece rintracciato dopo oltre un anno per sottrarsi ad una condanna a 12 mesi di reclusione nella Casa lavoro di Vasto (in provincia di Chieti). Altra sparizione avvenne nel 2018, dopo il pentimento del figlio Emanuele, ma anche in questo caso venne catturato, nella primavera scorsa, in una sala Bingo a Roma.