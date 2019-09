ROSARNO (REGGIO CALABRIA) - Un ispettore capo della polizia municipale di Rosarno è stato arrestato in flagranza di reato per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. L'uomo è stato identificato come C.A., 63enne di Rosarno.

Nel corso di un controllo territoriale disposto dalla compagnia dei carabinieri di Gioia Tauro, una pattuglia della tenenza di Rosarno ha notato nelle vie del mercato settimanale un vigile urbano che, in uniforme e con l’auto di servizio, riscuoteva denaro contante, generi alimentari e altre merci da alcuni commercianti.

I militari si sono insospettiti dal suo comportamento e, in abiti civili, hanno monitorato le attività del vigile. Hanno rilevato che questi, sfruttando la sua qualità di pubblico ufficiale, riscuoteva indebitamente da commercianti abusivi e non autorizzati dei pagamenti, in denaro o beni, per il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche destinate al mercato.

Mentre l'uomo risaliva sull'auto di servizio, i carabinieri lo hanno bloccato e trovato in possesso di 40 euro in contanti e di varie buste contenenti prodotti ortofrutticoli e cosmetici, ritenuti frutto delle riscossioni illecite.

Il 63enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Palmi che, concordando con le richieste della locale procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari.