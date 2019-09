CATANZARO - Avrebbe maltrattato per anni la moglie infliggendole umiliazioni e violenze fisiche, per questo un uomo di 54 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari da agenti del Commissariato di polizia di Catanzaro Lido.

La misura, che sarà scontata in un luogo di cura, fa seguito alla denuncia presentata dalla donna dopo un ultimo episodio di violenza subito e per il quale è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari. I comportamenti violenti messi in atto dall’uomo nei suoi confronti sarebbero insorti dall’inizio del matrimonio.

Sempre con l’accusa di maltrattamenti, gli agenti della Questura di Catanzaro hanno notificato ad un cittadino romeno un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua compagna. Anche in questo caso la donna, giovane e con figli in tenerissima età, sarebbe stata costretta a subire le violenze perpetrate dal compagno da circa sei anni. Ultimamente l’uomo si è recato in casa di un’amica della moglie dove lei si era rifugiata arrampicandosi dal balcone e minacciandola.