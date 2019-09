PALERMITI (CATANZARO) - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questa sera sulla strada provinciale 123, tra i comuni di Gasperina e Palermiti, nel Catanzarese. Per cause in corso di accertamento, la Toyota Yaris guidata dalla vittima è finita fuori strada, ribaltandosi e terminando la sua corsa in un uliveto. La vittima è un quarantottenne, Marcello Marcella, residente a Palermiti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale che hanno dovuto mettere in sicurezza la zona ed estrarre l’uomo dalle lamiere contorte dell’autovettura. Al momento non si conosce la dinamica dell’incidente.