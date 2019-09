LOCRI (REGGIO CALABRIA) - E’ deceduto Ilario Ierinò, l’83enne residente a Roma, rimasto coinvolto con la moglie, il 19 agosto scorso, in un incidente sulla statale 106 a Roccella Jonica. L’uomo è morto dopo un mese nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Locri per i gravi traumi riportati.

Ierinò e la moglie Grazia, di 71 anni, originari di Roccella Jonica e Caulonia, erano tornati per le vacanze in Calabria e quel giorno percorrevano la statale 106 in direzione Caulonia quando la loro auto, per cause da accertare, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura condotta da una trentunenne di Caulonia e sulla quale viaggiava anche un bambino.

Nello scontro è rimasta ferita gravemente anche la moglie di Ierinò. La Procura di Locriha aperto un procedimento penale iscrivendo nel registro degli indagati la conducente dell’altra auto.