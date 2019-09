TREBISACCE (COSENZA) - C’è grande indignazione, in tutta la città, per il furto, perpetrato da ignoti nella notte tra sabato e domenica, dei due semafori temporizzati che consentivano il transito a senso alternato sul ponte posto sul Torrente Saraceno, all’ingresso sud di Trebisacce.

Con i semafori trafugati si torna indietro a prima dell’estate quando il transito sulla ex statale 106, oggi provinciale 253 che collega Trebisacce a Villapiana, era interdetta al transito per la pericolosità del ponte verificata dai tecnici della Provincia a seguito delle prove di carico effettuate. Ricordiamo che la strada, con l’attraversamento del ponte, era stata riaperta a senso alternato, grazie ai semafori, dopo oltre sei mesi di chiusura totale. Oggi, con la sparizione dei semafori, per ragioni di sicurezza, il ponte è transitabile solo il direzione nord, ovvero in direzione di Trebisacce. Chi invece dalla città dello Jonio deve raggiungere Villapiana o altre destinazioni a Sud, deve percorrere obbligatoriamente la superstrada E 90, allungando in tempi e chilometri il percorso.

Come detto, l’episodio ha indignato l’intera città con in tasta il sindaco Franco Mundo che ha affermato di essere sconcertato per il furto, del tutto singolare, attribuito a balordi nottambuli. Ieri mattina, domenica 22 settembre, Mundo ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri di Trebisacce comandati dal maresciallo Natale Labianca, invitando, al contempo, la cittadinanza a collaborare per l’individuazione degli autori dell’insolito furto, considerato una bravata.

Per quanto possa essere considerata una bravata, considerando la non facile collocazione dei semafori sul mercato della ricettazione, il danno è stato prodotto soprattutto ai cittadini di Trebisacce ed in particolare ai pendolari che quotidianamente utilizzano l’auto per recarsi in località a sud della città.

C’è anche chi ha attribuito al furto dei semafori una sorta di ritorsione nei confronti della Provincia per la lungaggine dei lavori di riqualificazione del ponte, ormai vicini ad un anno. Un tempo inaccettabile considerata l’importanza della strada per la mobilità del comprensorio. Al di la dell’aspetto relativo al danno provocato dal furto, in tanti si sono chiesti come sia stato possibile agli ignoti ladri notturni, disattivare e portare via i due semafori temporizzati, distanti tra loro circa cinquecento metri, senza che nessuno abbia visto nulla consentendo di consumare il furto in tutta tranquillità.

Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione del ponte e della conseguente riapertura al transito, da parte del sindaco Franco Mundo è stato riferito che appena la Sorical avrà provveduto a spostare la condotta idrica dell’Eiano che viene sostenuta dalla spalla del ponte, i lavori riprenderanno con il consolidamento e la messa in sicurezza del ponte.