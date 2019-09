NICOTERA - Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze, quello verificatosi stamattina davanti alla scuola media “Dante Alighieri”, di recente allocata in località Timpa, in un immobile sequestrato alla mafia. Vittima del sinistro un bambino di 10 anni.

Erano circa le 8 del mattino, quando il piccolo studente scendeva dal pullman di linea e si dirigeva verso la scuola. In quel momento transitava un’auto. L’impatto, per fortuna, non è stato violento, anche perché pare che l’investitore guidasse a velocità moderata. Il bambino, però, è caduto a terra, riportando una serie di escoriazioni alle gambe e alle braccia. Il piccolo è stato immediatamente portato alla Guardia Medica dove, da un primo controllo, i sanitari hanno potuto stabilire che le sue condizioni non destavano particolari preoccupazioni, a parte le contusioni e un comprensibile spavento.

Stato di shok anche per l’uomo alla guida dell’auto che si è recato con i soccorritori in Guardia Medica, per sincerarsi delle condizioni del bambino. Qui ha accusato un lieve malore. Il piccolo è stato trasportato in ospedale per effettuare accertamenti più approfonditi.

Intanto il sindaco annuncia che nella strasa in questione, arteria che collega la Marina a Nicotera, saranno presto collocati dei dossi. Ma l’urgenza vera e propria è il sevizio di scuolabus non ancora attivo. Il pulmino porterebbe i bambini direttamente nello spiazzale della “Dante Alighieri”, senza che nessuno debba attraversare la provinciale per raggiungere la scuola.