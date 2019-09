CATANZARO - Cinque persone sono rimaste ferite in una violenta lite avvenuta nel pomeriggio di oggi a Catanzaro, in via dei Tulipani. Uno dei feriti è stato ricoverato in codice rosso in ospedale, a causa delle ferite riportate.

Per cause in corso di accertamento, si sarebbero affrontati due nuclei familiari, legati anche da vincoli di parentela, oltre che vicini di casa. La lite sarebbe stata violentissima, al punto che sarebbero stati usati anche alcuni oggetti.

Sul posto è intervenuta la Squadra Volanti della polizia che ha avviato le indagini sull’accaduto. Sul posto anche le ambulanze del 118 per le cure del caso ai feriti.

(Redazione web)