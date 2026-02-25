Università di Messina: Dottorato Honoris Causa a Silvestro Greco

1 minuto per la lettura

L’Università di Messina ha conferito il dottorato Honoris Causa al professore Silvestro Greco, premiando la sua eccellenza nell’ecologia e ricerca marina internazionale.

L’Università degli Studi di Messina ha conferito al Professor Silvestro Greco il titolo di Dottore di Ricerca Honoris Causa in Biologia Applicata e Medicina Sperimentale, riconoscendone l’altissimo valore scientifico e il contributo determinante alla ricerca nel campo dell’ecologia e delle scienze marine. Ordinario di Ecologia presso l’Università di Pollenzo. Docente di Ecologia marina alla Pontificia Università Antonianum di Roma e vice presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, il Professor Greco è figura di spicco nel panorama scientifico internazionale, noto per il suo impegno nella tutela della biodiversità, nella sostenibilità delle risorse marine e nell’innovazione dei processi di ricerca applicata. Laureato in Scienze biologiche all’Università di Messina, ha iniziato la carriera nella ricerca oceanografica e nella biologia marina.

DOTTORATO HONORIS CAUSA AL PROFESSORE SILVESTRO GRECO: ATTIVITÀ DI RICERCA E SPEDIZIONI SCIENTIFICHE IN ANTARTIDE

Ha partecipato a oltre cento spedizioni scientifiche, tra cui sei campagne in Antartide nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche. Le sue ricerche riguardano biodiversità marina, gestione sostenibile della pesca, acquacoltura a basso impatto, gestione integrata delle zone costiere, energie rinnovabili in mare (come l’eolico offshore) e specie aliene. È stato consigliere scientifico per il Ministero dell’Ambiente e per il Ministero delle Politiche Agricole, membro della Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide e della Commissione Oceanografica Italiana.