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Parte il nuovo progetto Mirai Coinvolte 130 scuole calabresi. Tra le novità annunciate l’ingresso degli psicologi negli istituti.

CATANZARO – Accompagnare i giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola superiore verso l’università e il mercato del lavoro e colmare la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. È questo, in sintesi l’obiettivo centrale della nuova edizione del Progetto Mirai per l’anno scolastico 2026-27 presentato nella mattinata di ieri, nel corso di un incontro allestito nella sala congressi della Camera di commercio di Catanzaro.

Moderato da Eugenia Ferragina, hanno partecipato l’assessore regionale al Lavoro e sviluppo economico, Giovanni Calabrese, il dirigente generale del dipartimento Lavoro, Fortunato Varone, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Loredana Giannicola insieme alle altre autorità coinvolte. L’iniziativa, promossa dal dipartimento Lavoro della Regione Calabria, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, rappresenta un percorso strutturato di orientamento rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la regione.

PROGETTO MIRAI NELLE SCUOLE: GLI OBIETTIVI DELLA REGIONE E LE DICHIARAZIONI DI CALABRESE

«Questo progetto – ha commentato Calabrese – guarda ai giovani e al loro futuro. Spesso discutiamo, anche a livello politico, del futuro dei nostri giovani e del loro impegno. Questo progetto nasce proprio per far conoscere ai giovani quali sono le opportunità di lavoro in Calabria, come si accede al mondo del lavoro, per orientarli e per comprendere quali sono le loro criticità e le loro problematiche. È un progetto complementare al percorso scolastico e sta dando risultati estremamente positivi. Quello che mi ha sorpreso di più è l’adesione dei nostri giovani, provenienti da tutta la Calabria, che hanno apprezzato questo percorso avviato dalla Regione Calabria.

È lo stesso percorso con cui la Regione dimostra di guardare al futuro dei giovani. Lo abbiamo fatto con il presidente Occhiuto con il Reddito di merito, il cui obiettivo è far studiare i giovani in Calabria e farli rimanere in Calabria, e con il dipartimento Lavoro vogliamo creare lavoro, vogliamo creare le condizioni per far rimanere questi giovani nella nostra Regione». “Mirai” – termine giapponese che significa “futuro” – si conferma come un ecosistema di orientamento e formazione pensato per accompagnare i giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola superiore verso l’università e il mercato del lavoro. Più di 130 le classi delle classi IV e V degli istituti superiori calabresi che parteciperanno al progetto.

L’AMPLIAMENTO DEL PROGETTO MIRAI NELLE SCUOLE E IL RUOLO DI VARONE

«Rispetto allo scorso anno, quando abbiamo coinvolto quasi 80 istituti – ha detto Varone –, oggi siamo arrivati a 130. Centotrenta istituti significa che molti più studenti delle quarte e delle quinte superiori potranno utilizzare questo strumento che la Regione mette a loro disposizione. Mirai in giapponese significa augurio per il futuro, ed è proprio quello che vogliamo fare: augurare un buon futuro ai nostri giovani. L’organizzazione di quest’anno ricalcherà quella dell’anno scorso, con alcune attività aggiuntive molto importanti.

Ad esempio, inseriremo gli psicologi nelle scuole per fare orientamento sul futuro dei ragazzi. Noi chiediamo ai nostri ragazzi di rimanere in Calabria, ma dobbiamo fare in modo che sia una scelta consapevole, devono sapere che possono avere opportunità concrete anche sul nostro territorio».