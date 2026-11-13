Unical: piano contro caro affitti e borse di studio a 100 % idonei entro dicembre

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L’Unical scende in campo contro il caro affitti. Nuove residenze al quartiere Rocchi, accordi per alloggi calmierati e sostegni economici per gli studenti in affitto.

L’Unical scende in campo contro il caro affitti e promette le borse di studio a tutti gli idonei entro dicembre. Sul fronte dell’offerta abitativa, l’Ateneo sta lavorando per ampliare sia la disponibilità di posti letto nelle proprie strutture sia quella garantita attraverso la collaborazione con gli operatori privati. Per quanto riguarda le residenze universitarie, entro la fine di dicembre consegnati e resi disponibili 196 ulteriori posti letto nel quartiere Rocchi. Saranno suddivisi tra il Blocco 1 (92 posti) e il Blocco 2 (104 posti). Altri 104 posti consegnati a febbraio, contribuendo ad accrescere ulteriormente la capacità ricettiva del Campus.

Parallelamente, l’UniCal è intervenuta nell’ambito delle convenzioni previste dall’articolo 8 del Decreto MUR n. 481 del 26 febbraio 2024. Tale previsione ministeriale obbliga le strutture residenziali finanziate per la realizzazione di studentati a riservare il 30% dei posti letto a tariffe agevolate. La restante disponibilità lasciata alla gestione e alle tariffe definite liberamente degli operatori privati. Lo scorso luglio l’Ateneo si è reso disponibile ad acquisire anche il restante 70% dei posti letto. L’obiettivo è quello di renderli poi disponibili alla comunità studentesca a prezzi calmierati. Le candidature e le proposte pervenute dagli operatori saranno valutate nella prossima seduta del Consiglio di amministrazione.

Accanto a queste iniziative, l’Ateneo introduce un sostegno economico per gli studenti fuori sede alle prese con i costi dell’affitto. Misura finanziata con una parte dei fondi aggiuntivi che la Regione Calabria ha assegnato alle università calabresi per rafforzare i servizi di supporto agli studenti. Si tratta di un rimborso una tantum destinato a chi ha un regolare contratto di locazione. Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane.

Questo piano sul fronte abitativo si salda con le misure incisive messe in campo sul diritto allo studio. Si tratta di un ambito che tocca l’essenza stessa della missione fondativa dell’UniCal e la piena attuazione del dettato costituzionale: rendere effettivo l’articolo 34 della Costituzione, garantendo che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i gradi più alti degli studi abbattendo ogni barriera economica e sociale. A delineare la portata storica dell’intervento sono i numeri: circa 9.000 studenti risultati idonei per una mobilitazione finanziaria complessiva di circa 50 milioni di euro.

Si tratta di una cifra imponente, uno sforzo economico di proporzioni colossali che l’UniCal riesce a sostenere direttamente per il 40% degli studenti beneficiari; in particolare, recependo gli indirizzi e le tempistiche stabilite dalla nuova Legge Regionale n. 10 del 1° aprile 2026, l’Ateneo ha impresso una accelerazione all’iter amministrativo: già a fine ottobre è stato adottato il provvedimento per la liquidazione della prima rata a questi studenti, attingendo alle risorse ordinarie previste in bilancio. Sempre in attuazione della Legge Regionale, la copertura al restante 60% sarà garantita da risorse stanziate dalla Regione Calabria, che per la prima volta consentiranno di centrare la copertura totale al 100% degli studenti idonei già entro la fine dell’anno.

Tutte misure che cercano di dare una risposta al caro affitti e a tante problematiche avanzate dagli studenti. «Raccogliere queste istanze e dare risposte tempestive ed efficaci non è soltanto un dovere istituzionale – dichiara il Rettore Gianluigi Greco – ma il presupposto essenziale per difendere il valore del diritto allo studio. L’Università della Calabria è in prima linea per mettere in campo risorse, progettualità e misure tangibili a tutela della propria comunità. Al contempo, di fronte a problematiche complesse che toccano il tessuto economico e sociale, è indispensabile una sinergia totale: ogni istituzione, per gli aspetti di propria competenza, deve darsi da fare e intervenire con determinazione. Solo attraverso un impegno corale e coordinato possiamo offrire soluzioni strutturali e durature ai nostri studenti».