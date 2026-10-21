Dal Parlamento europeo 25 milioni alla Calabria per il Ciclone Harry

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Il Parlamento europeo ha stanziato 75 milioni di euro a sostegno dei territori colpiti dal Ciclone Harry, 25 milioni andranno alla Calabria.

Il Parlamento europeo a Strasburgo ha approvato lo stanziamento di 75 milioni di euro a sostegno dei territori colpiti dall’uragano Harry in Italia, e cioè le regioni Sicilia, Sardegna e Calabria, alle quali saranno distribuiti 25 milioni ciascuna.

Commentano la notizia i consiglieri regionali Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, ed Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, esprimendo soddisfazione per il via libera agli aiuti del Fondo di solidarietà dell’Unione europea. Il provvedimento è stato approvato con 651 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni.

BRUNO E SCUTELLÀ SUI 25 MILIONI ALLA CALABRIA PER IL CICLONE HARRY

«Tridico e Antoci hanno lavorato perché l’attenzione sui danni provocati da Harry si traducesse in una risposta concreta. Oggi quella risposta arriva e rappresenta un segnale di vicinanza dell’Europa al Mezzogiorno. È una battaglia che abbiamo condiviso e sostenuto anche in Calabria, chiedendo di attivare ogni strumento utile per aiutare le comunità colpite», affermano ancora i due capigruppo, che ricordano la mozione presentata da Bruno e sottoscritta dagli altri gruppi di opposizione, a partire dal Movimento 5 Stelle, per impegnare la Regione ad attivarsi formalmente presso il Governo e le istituzioni europee a sostegno dei territori danneggiati.



«Lo scorso maggio, la maggioranza ha bocciato quella proposta. Chiedevamo di unire le forze per dare risposte a cittadini, imprese e amministrazioni alle prese con danni enormi. Il voto europeo conferma la concretezza dell’iniziativa portata avanti dai nostri gruppi: individuare risorse, sollecitare le istituzioni competenti e accompagnare il lavoro svolto a Bruxelles con un’azione politica sul territorio. Alla Regione chiediamo di seguire il riparto e l’impiego dei fondi con tempestività. Continueremo a incalzare Governo e Regione, perché al risultato europeo corrispondano interventi nei territori e investimenti per prevenire nuovi disastri», concludono Bruno e Scutellà.