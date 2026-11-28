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Caso cantieri, sono 657 le opere appese al caro materiali, 570 sono dei Comuni: record in Italia. L’Ance: «Ristori del 2025 ancora non pagati e la manovra è senza fondi». Il grido dei costruttori

CATANZARO – Seicentocinquantasette cantieri. Tanti sono, in Calabria, quelli che rischiano di fermarsi perché le imprese aspettano ancora i ristori per il caro materiali relativi al 2025. Soldi già spesi, anticipati dalle aziende per non bloccare i lavori quando i prezzi dei materiali da costruzione sono schizzati verso l’alto, e mai rimborsati. Il dato più pesante però è un altro: 570 di questi cantieri, l’86,8%, riguardano opere degli enti locali. Comuni, Province e Regione. Una percentuale che colloca la Calabria al primo posto in Italia.

ANCE LANCIA ALLARME CANTIERI, 657 A RISCHIO

A mettere i numeri nero su bianco è l’analisi della Direzione Affari economici, Finanza e Centro studi dell’Ance, costruita sui dati Cnce_Edilconnect dei cantieri attivi al 30 novembre 2025 e delle gare bandite prima del 30 giugno 2023. A lanciare l’allarme è il presidente di Ance Calabria e vice presidente nazionale, Roberto Rugna, a nome anche dei presidenti delle cinque associazioni territoriali: Luigi Alfieri (Catanzaro), Giuseppe Galiano (Cosenza), Giuseppe Sammarco (Crotone), Michele Laganà (Reggio Calabria) e Domenico Ceravolo (Vibo Valentia).

I NUMERI

In tutta Italia i cantieri in attesa dei ristori sono 12.917, di cui 4.873 nel Mezzogiorno. Più di uno su tre, quindi, si trova al Sud. La Calabria ne concentra il 13,5% tra Sud e Isole e circa il 5% dell’intero totale nazionale: grosso modo un cantiere fermo su venti, in Italia, è calabrese. Ma è soprattutto la composizione a fare la differenza. Nella regione l’incidenza delle opere degli enti locali supera nettamente sia la media meridionale, ferma al 71%, sia quella nazionale, del 59%. Oltre ai 570 cantieri di Comuni, Province e Regione, ce ne sono 35 (5,3%) che fanno capo a società a partecipazione pubblica come Anas e Rfi, 21 (3,2%) a enti pubblici non economici, cioè aziende sanitarie, università, istituti per l’edilizia popolare e autorità portuali, 14 (2,1%) alle amministrazioni dello Stato e 17 (2,6%) ad altri soggetti, tra cui consorzi di bonifica e società che gestiscono servizi idrici ed energetici.

LA SITUAZIONE CALABRESE

In altre parole, a rischiare il rallentamento sono soprattutto i lavori più vicini ai cittadini. «La situazione calabrese – spiega Rugna – assume una particolare gravità proprio per l’elevatissima incidenza dei cantieri degli enti locali, che riguarda opere direttamente legate alla sicurezza, alla qualità della vita dei cittadini e allo sviluppo dei territori». Scuole, strade, difesa del suolo, rigenerazione urbana, patrimonio culturale. Per le imprese, aggiunge, si tratta di pagamenti «di cui hanno assoluto bisogno» per andare avanti con i lavori senza compromettere il proprio equilibrio finanziario.

LA MANOVRA

Il problema è che, stando all’analisi dell’Ance, il disegno di legge di bilancio 2027 non prevede risorse per i ristori. Nemmeno un euro. La partita, a questo punto, si gioca in Parlamento, ed è lì che i costruttori sperano di recuperare le somme prima del via libera definitivo. Da qui la richiesta di Ance Calabria e delle cinque territoriali a Governo e Parlamento: trovare nella manovra le somme necessarie a pagare le compensazioni che spettano alle imprese.

«Non possiamo permetterci uno stop – avverte Rugna – dopo i grandi sforzi che imprese e pubbliche amministrazioni hanno fatto per mettere a terra il Pnrr». Le aziende, è il ragionamento, hanno sostenuto costi maggiori per assicurare la continuità dei cantieri. «Assumendosi responsabilità e impegni finanziari – prosegue – che oggi rischiano di gravare pesantemente sui loro bilanci. Il mancato pagamento dei ristori compromette la capacità delle imprese di programmare le proprie attività, rispettare gli impegni con lavoratori e fornitori e affrontare nuovi investimenti».

ANCE E CANTIERI, LO STATO DELLE COSE IN CALABRIA

Tradotto: chi ha tenuto aperti i cantieri nei mesi dei rincari, pagando di tasca propria la differenza, oggi si ritrova con un credito verso lo Stato e nessuna data certa per incassarlo. Per un’impresa edile, soprattutto se di piccole dimensioni, può voler dire la differenza tra continuare e chiudere. E un cantiere fermo, per un piccolo Comune, è un’opera che resta a metà.

Il timore, insomma, è un effetto domino. «In una regione che ha un enorme fabbisogno infrastrutturale – conclude il presidente di Ance Calabria – mettere a rischio 570 cantieri degli enti locali significa esporre a possibili rallentamenti interventi di edilizia scolastica, viabilità, difesa del territorio, rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio culturale. È prioritario trovare le risorse per pagare le imprese, garantire la prosecuzione delle opere pubbliche e non compromettere la crescita e l’occupazione della Calabria».