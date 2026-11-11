Ripopola Calabria, case gratis nei borghi, il progetto sul Times

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Case ristrutturate e concesse gratis per dieci anni nei borghi, il quotidiano britannico Times racconta Ripopola Calabria, il progetto regionale contro lo spopolamento

Case ristrutturate da concedere gratuitamente per dieci anni a chi sceglierà di trasferirsi nei borghi calabresi. Il progetto Ripopola Calabria arriva sulle pagine del Times, che racconta al pubblico britannico l’iniziativa contro lo spopolamento promossa dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

«Gratis (e ci pensano loro a ristrutturarle): il grande progetto italiano per ripopolare i borghi» è il titolo con cui il quotidiano inglese presenta il programma. Al centro, l’obiettivo di attirare famiglie e lavoratori da remoto, anche dall’estero, per riportare residenti nei piccoli centri.

Ripopola Calabria, come funziona il progetto delle case gratuite

Il Times mette a confronto l’iniziativa calabrese con le case a un euro proposte da altri Comuni italiani. In quei casi, osserva il giornale, il prezzo simbolico di acquisto può accompagnarsi a investimenti consistenti per rendere abitabili gli edifici. Il progetto raccontato dal quotidiano britannico prevede invece di mettere a disposizione abitazioni già ristrutturate.

Non si tratta, però, di un trasferimento della proprietà. Gli immobili resteranno dei Comuni e saranno concessi gratuitamente per dieci anni. I nuovi residenti dovranno trasferirsi stabilmente e non potranno subaffittare le case.

«È un’opportunità per vivere in un borgo bellissimo, con un’elevata qualità della vita e molto più sole che a Londra», ha dichiarato Occhiuto al Times.

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Un fondo da 20 milioni per ristrutturare gli immobili

Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico, la Regione sosterrà i costi degli interventi attraverso un fondo da 20 milioni di euro. Il recupero delle abitazioni rappresenta uno degli elementi centrali del programma: offrire case pronte da abitare, evitando che siano i nuovi arrivati a dover affrontare le spese dei lavori.

Il Times riporta inoltre le parole di Occhiuto sull’interesse suscitato dall’iniziativa, che avrebbe già ricevuto numerose richieste. Altre 328 abitazioni, riferisce il giornale, sono in preparazione per una seconda fase.

Per i candidati selezionati, il resoconto indica a gennaio la comunicazione dell’esito positivo, senza precisare, nel testo disponibile, l’anno di riferimento.

Da Caccuri a Laino Borgo, i paesi raccontati dal Times

Nel suo viaggio tra i centri interessati dall’iniziativa, il Times cita Caccuri, nel Crotonese, richiamandone il castello e l’inserimento tra i Borghi più belli d’Italia.

Spazio anche a Laino Borgo, nel Cosentino, presentato come punto di partenza per visitare il Parco nazionale del Pollino e praticare rafting. Il quotidiano ne sottolinea inoltre la distanza dal mare, raggiungibile in circa un’ora di automobile.

Il racconto britannico lega così la disponibilità di un’abitazione alle caratteristiche del territorio: piccoli centri, patrimonio storico e vicinanza agli spazi naturali. È su questi elementi che Ripopola Calabria punta per trasformare l’interesse verso i borghi in una scelta di residenza stabile.