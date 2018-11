REGGIO CALABRIA - Con sette patteggiamenti, una condanna e un'assoluzione in abbreviato più una ventina di rinvii a giudizio, si è chiuso davanti al gup del tribunale di Roma Ezio Damizia il procedimento che riguardava ex dirigenti dell'Anas e un gruppo di imprenditori accusati tra il 2012 e il 2015 di aver pagato tangenti per aggiudicarsi gli appalti o sbloccare contenziosi in atto.

Tra coloro che hanno concordato la pena, formalizzata oggi dal giudice, ci sono Antonella Accroglianò, la cosiddetta "Dama Nera", già responsabile del coordinamento tecnico amministrativo dell'Ente e raggiunta da due misure cautelari tra l'ottobre del 2015 e il marzo del 2016 perché considerata "un vero e proprio 'deus ex machina' all'interno del sodalizio criminoso": 4 anni e 4 mesi di reclusione, è la pena finale, oltre alla confisca di 470mila euro più altri 180mila già restituiti all'Anas che ha revocato nei suoi confronti la costituzione di parte civile. Nello stesso procedimento è stato assolto l'ex sottosegretario alle Infrastrutture del Governo Prodi, Luigi Giuseppe Meduri, già presidente della Regione Calabria.

Il gup ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro tra l'Ente e l'ex funzionaria: analoga situazione è stata applicata anche nei riguardi di altri ex dirigenti Anas che hanno preferito patteggiare la pena, come Oreste De Grossi (3 anni e 4 mesi), Giovanni Parlato (3 anni e 4 mesi) e Antonino Ferrante (3 anni e 3 mesi). Tre anni e mezzo è invece la condanna in abbreviato inflitta all'imprenditore Paolo Tarditi.

Il processo, che prenderà il via il 6 marzo prossimo davanti ai giudici dell'ottava sezione penale del tribunale per reati che vanno, a seconda delle posizioni, dall'associazione per delinquere alla corruzione, dal riciclaggio alla truffa, dal voto di scambio all'abuso d'ufficio e alla turbativa d'asta, riguarderà fra gli altri l'ex dirigente Anas Sergio La Grotteria, gli imprenditori Concetto Albino Bosco Lo Giudice e Francesco Domenico Costanzo, l'ex deputato di Forza Italia Marco Martinelli, già componente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici alla Camera, e Roberto Accroglianò, fratello di Antonella.