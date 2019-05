REGGIO CALABRIA - Ben 1.771 persone identificate, fra cui 14 minori, 4 denunciati in stato di libertà e 13 sanzioni amministrative elevate in materia di sicurezza ferroviaria.

Questi il bilancio dei numerosi controlli effettuati sui treni e nelle stazioni da parte del Compartimento della Polizia Ferroviaria Calabria, in occasione del prevedibile aumento dei viaggiatori nel periodo delle festività pasquali e dei ponti di primavera.

Sono state impegnate in tutto 334 pattuglie in stazione e 80 a bordo treno, per un totale di 326 convogli ferroviari scortati nell’ambito dei compiti di prevenzione, con un incremento del numero delle pattuglie con personale in uniforme.

Nelle stazioni di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni sono stati predisposti servizi straordinari di controllo del territorio, anche con l’impiego delle pattuglie antiborseggio della squadra giudiziaria ed il supporto delle unità cinofile antidroga ed antiesplosivo della Questura, finalizzati al contrasto di ogni forma di illegalità. Tali attività sono avvenute sotto l’occhio vigile del personale addetto alla Centrale Operativa Compartimentale, attiva h24, che, potendo contare su sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione, ha coordinato efficacemente gli interventi sul territorio.

Un poliziotto di scorta è intervenuto sul treno Napoli-Villa San Giovanni: richiamato, infatti, dalle urla di alcuni passeggeri, ha prestato i primi soccorsi,in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ad una studentessa in gita scolastica colta da crisi epilettica, scongiurando il peggio.

Domenica 4 maggio, il personale della Sezione Polfer di Villa San Giovanni in occasione dei controlli che precedevano la partenza di un carro merci, ha constatato con la società responsabile che dalla cisterna posizionata sul carro fuoriusciva, in quantità minima, acido solforico. Sulla base della documentazione acquisita successivamente, il Compartimento ha elevato sanzioni amministrative alla società responsabile del trasporto ed alla società proprietaria della cisterna.

Grazie ai cani antidroga, il personale della Sezione di Villa San Giovanni, il 3 maggio, ha sequestrato 24 grammi di sostanza stupefacente che un giovane di origine siciliane, e residente in Svizzera, nascondeva nel giubbino. Nel pomeriggio, il personale della Sezione di Villa San Giovanni è intervenuta in quella Stazione su richiesta di un capotreno e deferiva in stato di libertà un cittadino senegalese per il reato di minaccia a pubblico ufficiale.

L’azione di controllo ha riguardato anche le zone limitrofe agli impianti ferroviari, con sistematiche bonifiche delle aree ritenute più sensibili, garantendo il massimo raccordo info-operativo con le locali Questure.

La pattuglia della Polfer di Villa San Giovanni è stata la prima ad intervenire, nel pomeriggio del 30 aprile u.s, quando un traghetto, per problemi tecnici in fase di ormeggio, ha urtato la banchina, fortunatamente senza conseguenza alcuna per i passeggeri.

I poliziotti hanno poi informato il personale di Trenitalia affinché trovasse soluzioni alternative per quella quarantina di viaggiatori che avevano perso la coincidenza con il Freccia Argento diretto a Roma.