VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) - Era completamente sconosciuto al Fisco ma la Guardia di finanza di Reggio Calabria è riuscito ad individuarlo e a dare esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo di beni, per un valore di 120 mila euro.

Un imprenditore di Scilla, rappresentante legale di una società operante nel settore edile, avrebbe nascosto al fisco redditi per oltre due milioni di euro, risultando, quindi, evasore totale. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria su richiesta della Procura reggina, tra origine da una verifica fiscale condotta dai finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni dalla quale era emerso che l’impresa in questione, per tutte le annualità oggetto di controllo, oltre a una evasione dell’Iva per circa 270 mila euro, aveva omesso di dichiarare gli elementi reddituali derivanti dall’attività imprenditoriale.

I sigilli sono stati apposti ad un compendio patrimoniale direttamente riconducibile all’imprenditore composto da disponibilità finanziarie liquide (conti correnti, polizze assicurative) e da quattro autovetture.