RIACE (REGGIO CALABRIA) - Il Tribunale di Locri ha revocato il divieto di dimora a Riace che era stato disposto nei confronti dell’ex sindaco Domenico Lucano, nell’ambito dell’inchiesta Xenia (LEGGI I CONTENUTI) sui presunti illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti.

La revoca é stata disposta in accoglimento dell’istanza presentata dai difensori di Lucano, gli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua.

Subito dopo l'esito dell'udienza, Lucano ha detto: «Sono felice. Tornerò subito a Riace per rivedere mio padre e casa mia». Lucano é in attesa della notifica del provvedimento emesso dal Tribunale, ma la notizia della decisione del collegio gli é stata comunicata dai suoi difensori, suscitandogli «soddisfazione ed emozione».

«Finalmente posso tornare a casa», ha aggiunto l’ex sindaco di Riace per il quale, nei giorni scorsi, era stata avviata anche una petizione con raccolta firme rivolta al presidente della Repubblica.

Reazioni diverse alla sentenza. Il senatore Maurizio Gasparri ha detto: «Poi dicono che la giustizia non è rapida. Appena ha giurato il nuovo governo la magistratura calabrese revoca il divieto di soggiorno dell’ex sindaco di Riace, Lucano, nella sua città. Ovviamente è una coincidenza. Ma la vita è fatta di coincidenze. Chissà quali altre sentenze arriveranno. Del resto, un Paese che si tiene un incompetente e incapace come Bonafede al Ministero della Giusizia merita questo ed altro». Toni molto diversi per la cantante Fiorella Mannoia: «Questa è una buona notizia. Mimmo Lucano può tornare a Riace». Soddisfatto anche il presidente della Regione, Mario Oliverio: «Sono davvero contento che Mimmo possa finalmente tornare nella sua Riace. Il Comune di Riace, grazie a Mimmo - ha aggiunto - ha legato il suo nome ai valori alti del rispetto, della persona e dei diritti umani ed ha proiettato nel mondo la pratica dell’accoglienza come fattore costitutivo della civiltà. Oggi è una bella giornata di civiltà per la giustizia e la libertà».