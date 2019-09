CETRARO - Il presunto capomafia cetrarese Franco Muto, coinvolto negli ultimi decenni in numerosi blitz e processi della Direzione distrettuale antimafia catanzarese - l’ultimo in ordine di tempo denominato “Frontiera” - ha lasciato il carcere per essere sottoposto al regime meno afflittivo degli arresti domiciliari. L’anziano mammasantissima è difeso dagli avvocati penalisti Nicola Guerrera e Luigi Gullo. Le porte della Casa circondariale ove era detenuto Muto, si sono aperte a seguito della assoluzione dalla specifica accusa per associazione a delinquere di stampo mafioso per il capocosca nel processo antimafia denominato “Frontiera”, condannato però a 7 anni e 10 mesi per la gestione occulta dell’Eurofish.

Essendo venuto a cadere, infatti, il reato associativo, conseguentemente sono venuti a mancare i presupposti per la determinazione in carcere. In tale contesto è opportuno evidenziare come Franco Muto, nonostante fosse stato colpito in carcere da due ictus, e il 3 agosto fosse stato sottoposto a intervento chirurgico con l’applicazione di 18 punti di sutura, è sempre stato detenuto al 41 bis, ossia al regime di carcere duro. L’operazione Frontiera, resa operativa nel luglio di tre anni fa, aveva portato ad un blitz di polizia nelle province di Cosenza e Salerno e in diverse altre località, con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Dda di Catanzaro nei confronti di 58 persone indagate per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione e rapina. Tra le persone arrestate c’erano anche il boss Franco Muto e alcuni suoi figli. Al centro delle indagini del Ros una delle più pericolose e violente cosche della ‘ndrangheta, con a capo Francesco Muto, di Cetraro che, secondo gli investigatori aveva monopolizzato per oltre 30 anni le risorse economiche del territorio curando fino al dettaglio la commercializzazione dei prodotti ittici, su tutta l’area turistica del Tirreno Cosentino, dai servizi di lavanderia delle strutture alberghiere alla vigilanza in favore dei locali notturni e d’intrattenimento. Le indagini avevano documentato anche un importante traffico di stupefacenti che, sotto il controllo di Muto, riforniva di cocaina, hashish e marijuana le principali località balneari della costa tirrenica. L’inchiesta riguardava anche il restyling di Piazza Bilotti a Cosenza e gli impianti di risalita a Lorica.