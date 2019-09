La testimone di giustizia e la sua vita in schiavitù, chiuse le indagini sulle violenze alla ex compagna di Domenico Mancuso

VIBO VALENTIA - Una storia consumatasi tra le mura domestiche, durata circa 7 anni. Una vera e propria odissea portata alla luce dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che ha chiuso l'attività investigativa notificando l'avviso, vergato dal pm Andrea Mancuso e dal procuratore capo Nicola Gratteri, a quattro persone accusate a vario titolo di concorso in riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, usura e falsa testimonianza.

Si tratta di Domenico Mancuso, 45 anni, fratello del boss Pantaleone detto “Scarpuni”, Giulia Rosaria Tripodi, 80 anni; Roberto Cuturello, 52 anni, cognato di Mancuso, e Antonio Agostino, 61 anni. Vittima delle presunte condotte messe in atto dagli indagati è Ewelyna Pytzlarz, moglie di Domenico Mancuso e testimone di giustizia che nel dicembre del 2013 si era allontanata spontaneamente dal proprio nucleo familiare e portando con sé la figlia di sette anni, raccontando anni di soprusi e maltrattamenti che avrebbe subito dall’ex marito dopo di che aveva iniziato una vera collaborazione con l’Antimafia di Catanzaro la quale, dopo averla ammessa al programma di protezione, ha iniziato a sentirla sulle vicende interne al clan.

L'accusa di riduzione in schiavitù in concorso, con l’aggravante mafiosa, è contestata a Mancuso e alla Tripodi in quanto avrebbero costretto la vittima, di origine polacca, «a prestazioni lavorative che ne comportavano lo sfruttamento, consistite nello svolgimento di lavori defatiganti senza il rispetto degli ordinari tempi lavorativi, imponendo, alla donna, condizioni di vita insostenibili, consistite nel vietarle di avere contatti con terzi senza esservi stata precedentemente autorizzata e, comunque, sempre in regime di stretto controllo e sorveglianza».

Condotte che sarebbero state messe in atto ricorrendo a reiterate percosse, con pugni al capo e calci all'addome e minacce consistite nell'avvertimento, rivolto dalla Tripodi alla persona offesa che, «ove si fosse ribellata, le avrebbero fatto tagliare la testa e la figlia sarebbe rimasta senza mamma»; non solo, la Pytzlarz sarebbe stata minacciata, qualora si fosse ribellata, di «andare incontro allo stesso destino di Santa Buccafusca (la cognata, moglie di Pantaleone Mancuso, che dopo aver deciso di collaborare con la Dda, aveva fatto marcia indietro e il 16 aprile del 2011 era deceduta a seguito di ingestione di acido, ndr)».

Sempre Mancuso e la Tripodi (unitamente a Salvatore Mancuso, deceduto lo scorso anno) viene contestato il reato di maltrattamenti in famiglia. In buona sostanza, secondo quanto riportato nell'avviso di conclusione delle indagini, fin dall'inizio della convivenza della vittima con l'indagato, quest'ultimo «disinteressandosi delle condizioni di salute della compagna al momento in cui ella era in procinto di partorire, nonostante avesse necessità di assistenza a seguito del parto cesareo appena eseguito, avrebbe omesso di provvedere ai bisogni primari della figlia, appena nata».

A questo si sarebbero aggiunte continue offese rivolte alla convivente polacca e minacce di morte che avrebbero finito col cagionare «una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità delle vittime attraverso maltrattamenti al punto da rendere insopportabile lo stato di convivenza». Le accuse di usura in concorso sono contestate alla Tripodi e a Cuturello.

Nello specifico, la prima, quale titolare del capitale iniziale corrisposto ad Antonio Agostino, nonché beneficiaria dei pagamenti da quest'ultimo eseguiti, e il secondo, quale esattore ed esecutore delle indicazioni di recupero crediti impartitegli dalla predetta concorrente, si sarebbero fatti consegnare dalla vittima interessi usurari, a titolo di corrispettivo di una prestazione di denaro, precedentemente data a quest'ultimo dalla Tripodi, con l'aggravante di avere commesso il reato in danno di un soggetto che versava in stato di bisogno, alla quale viene contestata l'ulteriore aggravante di avere promosso ed organizzato la cooperazione nel delitto.

L'ultima contestazione, quella di falsa testimonianza, è mossa proprio nei confronti di Agostino il quale avrebbe dichiarato «contrariamente al vero, che "...Giulia Tripodi non ha mai parlato di interessi, né mi ha mai chiesto la restituzione di alcuna cifra..."; una condotta, la sua, che «ha aiutato i due indagati ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria».