CROTONE – Ben 605 anni di carcere: sono le condanne inflitte dal gup distrettuale di Catanzaro Giacinta Santaniello nei confronti di 66 imputati nel processo scaturito dall'inchiesta che nel gennaio 2018 portò alla mega operazione “Stige”, contro il “locale” di 'ndrangheta di Cirò. Spiccano anche 37 assoluzioni. Il pm Antimafia Domenico Guarascio, in una precedente udienza, aveva chiesto 1162 anni di carcere per 105 imputati.

Regge, in buona sostanza, l'impianto accusatorio contro i capi di una super cosca che comandava in mezza Calabria e aveva ramificazioni nel Nord Italia e in Germania, e, in parte, anche contro politici ed ex amministratori accusati di collusione col clan. Ma sono diversi gli imprenditori assolti e, essendo in molti casi caduta l'ipotesi di monopolio delle attività economiche da parte della cosca, non regge, al vaglio del gup, la tesi dell'infiltrazione mafiosa nel tessuto economico, che già aveva subito colpi nella fase cautelare, con varie scarcerazioni.

Le pene più elevate sono state disposte per i i plenipotenziari del clan, come Martino Cariati (15 anni e 4 mesi), Vito Castellano (16 anni), Leonardo Crugliano (20 anni), Vittorio Farao figlio di Silvio (20 anni), Salvatore e Giuseppe Giglio (20 anni e 18 anni), Salvatore Morrone (20 anni), Giuseppe Spagnolo (20 anni), Francesco Tallarico (20 anni), Cataldo Marincola (20 anni), uno dei due leader storici insieme a Giuseppe Farao, l'anziano boss che però ha scelto il rito ordinario che si sta celebrando davanti al Tribunale penale di Crotone per oltre 80 persone.

Diciannove anni e quattro mesi è la pena per il cutrese Luigi Muto, ritenuto peraltro al vertice di un traffico internazionale di auto di lusso rubate e in contatto con il clan Casamonica di Roma.

Otto anni, previa riqualificazione dell'accusa di associazione mafiosa in concorso esterno, è la pena per l'ex sindaco di Cirò Marina Roberto Siciliani (il suo successore, Nicodemo Parrilla, peraltro presidente della Provincia di Crotone quando fu arrestato, ha scelto, invece, il rito ordinario), ma sono stati assolti l'ex vicesindaco di Casabona Domenico Cerrelli, l'ex sindaco di Mandatoriccio Angelo Donnici, l'ex presidente del consiglio comunale di Cirò Marina Giancarlo Fuscaldo.

Sono 38 le assoluzioni, alcune delle quali riguardano ex amministratori locali, decise dal gup del Tribunale di Catanzaro nell’ambito del processo scaturito dall’operazione Stige contro la cosca Farao-Marincola. Si tratta di Maria Aiello, Alessandro Albano, Domenico Alessio detto Frank, Domenico Bonifazio, Lucia Aloe, Domenico Bonifazio, Agostino Canino, Amodio Caputo, Luigi Caputo, Gilda Cardamone, Domenica Cerrelli, Domenico Cerrelli, Teresa Clarà, Roberto Corbo, Giuseppe Cusato, Angelo Donnici, Antonio Esposito, Nicola Flotta, Giancarlo Fuscaldo, Vincenzo Gangale, Maria Francesca Gigliotti, Domenico Nicola Guarino, Fedele Longobucco, Giuseppe Maggio, Elena Malena, Maria Mastroianni, Federico Menotti, Angelina Novello, Francesca Perri, Giuseppe Pizzimenti, Antonella Rocca, Francesco Rocca, Annibale Russo, Giuseppe Sprovieri, Domenico Squillacioti, Andrea Villirillo, Rocco Villirillo, Francesco Zito.

