Briatico, controllo giudiziario per la società che gestisce un ristorante

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Sentenza del tribunale di Catanzaro che ha ammesso al controllo giudiziario per un anno la ditta che gestisce il noto ristorante colpito da interdittiva, a Briatico, che così può tornare ad operare

BRIATICO – Il Tribunale di Catanzaro ammette al controllo giudiziario per un anno la ditta, con sede in località San Giorgio a Briatico, che gestisce il ristorante al quale nei giorni scorsi era stata revocata la licenza di somministrazione di bevande e alimenti a seguito prima di una interdittiva antimafia e poi della pronuncia del Tar Calabria. Il provvedimento è adottato dalla Seconda sezione penale – Misure di prevenzione, a seguito dell’istanza presentata dalla titolare dopo l’interdittiva emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia il 5 agosto scorso, in accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe Di Renzo.

La decisione è arrivata all’esito dell’udienza camerale del 17 settembre scorso, con il Collegio, presieduto dalla dottoressa Emma Sonni e composto dalla giudice relatrice Silvia Manni e dal giudice Francesco Gregorace, che ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione del controllo giudiziario che consente all’attività di restare aperta e operativa.

IL RISCHIO «DI GRADO MODESTO»

Il Tribunale, pur lasciando ferma ogni diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice amministrativo sulla legittimità dell’interdittiva, ritiene che l’impresa sia esposta a un rischio di ingerenza mafiosa «di grado modesto», ed evidenzia che gli elementi raccolti fanno emergere un pericolo caratterizzato dall’«occasionalità» e non una situazione di condizionamento strutturale dell’attività imprenditoriale».

LA FIGURA DI UNO DEI SOGGETTI “MONITORATI”

Al centro della valutazione c’è soprattutto la figura di una persona, legata da un rapporto di affinità alla titolare. Il decreto richiama la posizione giudiziaria del soggetto, in particolare, la sua condanna definitiva per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e reati in materia di armi nell’ambito del procedimento “Rinascita-Scott”.

Uno degli elementi valorizzati nell’interdittiva prefettizia riguarda la presenza della persona in questoine nella sede dell’impresa durante un controllo effettuato il primo luglio 2026. In quell’occasione, secondo quanto riportato nel decreto, l’uomo sarebbe stato impegnato in «attività manuali» all’interno della struttura e avrebbe avuto la possibilità di utilizzare un furgone dell’impresa, pur non risultando formalmente dipendente. Il Tribunale considera questi elementi significativi, ma non li ritiene sufficienti, allo stato degli atti, a dimostrare l’esistenza di un controllo occulto o strutturale dell’impresa da parte della criminalità organizzata: «Non è emersa una fattiva partecipazione dell’uomo nonché della consorteria mafiosa di Vibo Valentia nell’attività d’impresa», si legge nel provvedimento.

Per i giudici, inoltre, non emergono dati concreti che consentano di ritenere che dietro la presenza del soggetto vi sia «la regia della consorteria operante in Vibo Valentia» o una sua ingerenza nell’amministrazione dell’azienda.

L’INTERDITTIVA E IL RICORSO AL TAR

L’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura si basava anche sulla base dei rapporti familiari e commerciali evidenziati nel provvedimento. La ditta ha impugnato il provvedimento prefettizio davanti al Tar Calabria di Catanzaro, con ricorso iscritto al numero 1097/2026.

Il Tribunale di Catanzaro precisa che la propria decisione non anticipa il giudizio amministrativo sulla fondatezza dell’interdittiva, ma valuta esclusivamente la possibilità di sottoporre l’impresa al controllo giudiziario, istituto che consente la prosecuzione dell’attività sotto la vigilanza dell’autorità giudiziaria.

UN ANNO DI CONTROLLO GIUDIZIARIO

Il Tribunale ha nominato giudice delegato la dottoressa Silvia Manni e amministratore giudiziario il dottor Igino Guerriero per la durata del provvedimento: un anno. L’amministratore dovrà assicurare una presenza costante nella sede dell’impresa, con accessi e incontri almeno mensili, esaminare la documentazione contabile, verificare le modalità di selezione di fornitori e committenti e controllare gli atti di acquisto, disposizione e pagamento.

Sono inoltre previste relazioni bimestrali al giudice delegato e al pubblico ministero, oltre all’obbligo di segnalare senza ritardo eventuali situazioni che possano costituire un tentativo di infiltrazione o condizionamento mafioso.

I COMPITI DELLA SOCIETà

La ditta, dal canto suo, dovrà comunicare all’amministratore giudiziario gli atti di disposizione, acquisto o pagamento e gli altri contratti di valore non inferiore a 5 mila euro entro dieci giorni dal loro compimento, oltre a informarlo preventivamente di eventuali finanziamenti provenienti da terzi.

Il provvedimento, datato 17 settembre scorso, rappresenta dunque una misura di vigilanza che consente alla ditta di proseguire la propria attività, affidando a un amministratore giudiziario il compito di monitorare la gestione e accompagnare il percorso di «bonifica» dalle anomalie individuate nel provvedimento prefettizio.

LE PAROLE DEL LEGALE DELLA TITOLARE DELLA SOCIETà

Parole di soddisfazione, infine, quelle espresse dall’avvocato Giuseppe Di Renzo, legale della Polito: “Pienissima soddisfazione per l’emissione di un provvedimento assolutamente corretto che ristabilisce giustizia ed equità, consentendo alla società di continuare ad operare sul territorio in modo stabile e duraturo”.