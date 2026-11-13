Ombre sugli impianti a fune calabresi da un’inchiesta della Procura di Taranto

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L’inchiesta di Taranto sul sistema di certificazioni facili, collaudi irregolari e affidamenti pilotati riguarda impianti a fune calabresi

CATANZARO — C’è anche la Calabria, con i suoi impianti di risalita, nelle carte dell’inchiesta della Procura di Taranto su un presunto sistema di certificazioni facili, collaudi irregolari e affidamenti diretti pilotati. Un’indagine che ha portato il gip del Tribunale della città pugliese Mariano Robertiello a fissare per il prossimo 20 novembre gli interrogatori preventivi per cinque indagati, tra cui Pietro Marturano, direttore della Motorizzazione civile di Taranto e dell’ufficio Ustif (Ufficio trasporti a impianti fissi) di Bari, per il quale i pm hanno chiesto la custodia cautelare in carcere.

Nelle pieghe delle contestazioni provvisorie emerge uno spaccato che tocca direttamente la gestione degli impianti a fune calabresi e arriva a lambire i vertici istituzionali della Regione. Nei capi d’imputazione compare, infatti, anche il nome del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, pur non risultando indagato.

La cabinovia di Camigliatello

Secondo quanto ricostruito dalla Procura pugliese, la vicenda ruota attorno alla cabinovia “Tasso-Monte Curcio” di Camigliatello Silano. Nel dicembre 2021, Marturano avrebbe concesso una proroga della revisione generale fino all’aprile 2022 per consentire lo svolgimento della stagione invernale, ignorando i rilievi di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture che riteneva il provvedimento non conforme alle norme. Secondo l’accusa, il direttore dell’Ustif avrebbe attestato la sicurezza dell’impianto senza mai visionarne l’effettivo stato manutentivo, imponendo controlli minimi solo per celare eventuali sospetti. In questo modo avrebbe indotto il gestore, l’Arsac di Cosenza (nella persona del legale rappresentante Bruno Maiolo), ad affidare direttamente i lavori di manutenzione a due società riconducibili all’imprenditore barese Giovanni Nardone (anche lui destinatario di richiesta d’arresto), eludendo le gare d’appalto.

Quei contatti tra Occhiuto e Ferraro

È in questo passaggio che si inserisce la figura di Ernesto Ferraro, indicato negli atti come responsabile tecnico dell’Amaco di Cosenza, amministratore unico delle Ferrovie della Calabria e consigliere di Aci Progei. Nei suoi confronti i pm non hanno avanzata alcuna richiesta di misura cautelare e non risulterebbe indagato. Stando all’ipotesi accusatoria, di fronte alla minaccia di Marturano di chiudere l’impianto silano qualora non fosse stato formalizzato l’incarico alle ditte di Nardone, Ferraro si sarebbe attivato prendendo contatti con il governatore Roberto Occhiuto affinché venisse disposta la rimozione dall’incarico del vertice dell’Arsac se non avesse proceduto all’affidamento diretto.

Il nome di Occhiuto e quello di Ferraro compaiono, insieme, in un’altra nota inchiesta della Procura di Catanzaro. In quell’indagine (che ipotizza a vario titolo il reato di corruzione) i riflettori degli inquirenti catanzaresi si sono concentrati sui presunti intrecci tra affari societari privati e nomine in enti. Ma torniamo all’inchiesta di Taranto.

Il nullaosta alla sciovia di Gambarie

Un copione analogo, sempre secondo la Procura di Taranto, si sarebbe ripetuto nello stesso periodo anche a Gambarie d’Aspromonte, nel Reggino. Qui Marturano avrebbe concesso il nulla osta tecnico per la messa in esercizio della sciovia “Mare e Neve” e delle funivie “Telese-Nino Martino” e “Telese-Ripetitore”, fermi da diversi anni, senza verificarne le reali condizioni e orientando il gestore, la cooperativa Aspro Service, verso l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione alle solite ditte di riferimento, tra cui quelle di Nardone e la Prodigi srl.

L’omessa chiusura della funicolare di Catanzaro

Nel mirino degli inquirenti pugliesi finisce, infine, anche la funicolare del Comune di Catanzaro. A Marturano viene contestata l’omissione di atti d’ufficio per non aver disposto l’immediata chiusura dell’impianto gestito dal direttore d’esercizio Marco Correggia. Nonostante l’impellente necessità di eseguire un provvedimento restrittivo legato al mancato abbattimento di due box abusivi costruiti a ridosso della linea, considerati un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica per il loro precario stato manutentivo, il dirigente dell’Ustif avrebbe omesso lo stop, dopo aver già rilasciato in precedenza diverse proroghe in assenza delle condizioni di sicurezza.

Al di là dei risvolti calabresi, il filone principale dell’inchiesta tarantina riguarda una presunta associazione per delinquere, con al centro l’imprenditore Cosimo Cirasino e lo stesso Marturano, finalizzata alla falsificazione dei certificati di ispezione per i veicoli-cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose e per le manichette utilizzate nelle operazioni di bunkeraggio nel porto di Taranto. Per tutti gli indagati destinatari della richiesta cautelare il confronto davanti al gip è fissato tra otto giorni.