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Massoneria in fibrillazone, il Tribunale annulla le elezioni bis del GOI, si rafforza l’ala legalitaria e si indebolisce il fronte calabrese

CATANZARO – Una nuova sferzata della giustizia civile si abbatte sui vertici del Grande Oriente d’Italia. Il Tribunale ordinario di Roma (giudice Roberta Mastropietro) ha accolto nel merito il ricorso presentato da Leo Taroni e Giuseppe Paino, assistiti dall’avvocato Lorenzo Borré, e ha annullato le delibere con cui la Gran Loggia, il 4 aprile 2025, aveva revocato il procedimento elettorale originario e indetto nuove consultazioni.

La sentenza: «La Gran Loggia non ha poteri di annullamento»

La pronuncia spazza via l’intera strategia difensiva di Palazzo Giustiniani, travolgendo anche i successivi decreti firmati dall’allora gran maestro Stefano Bisi per convocare la nuova tornata elettorale e l’insediamento dei vertici. Al centro della decisione vi è un principio cardine: la Gran Loggia non ha alcun potere di annullamento o riesame nel merito delle elezioni.

Sebbene l’assemblea rappresenti la suprema autorità legislativa della comunione massonica, le sue competenze (elencate tassativamente dall’articolo 28 della Costituzione interna) non contemplano la facoltà di invalidare la volontà già espressa dagli elettori. Il sistema elettorale del GOI, fondato sul suffragio universale di tutti i fratelli maestri e gestito da organi tecnici autonomi come la Commissione elettorale nazionale (Cen), non ammette azzeramenti assembleari discrezionali. Accogliere la tesi del GOI, osserva la giudice Mastropietro, significherebbe consentire all’organo legislativo di interferire con i risultati e la volontà del corpo elettorale in totale assenza di una norma statutaria che lo autorizzi.

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Il riflesso sugli equilibri interni e l’asse calabrese

La mazzata giudiziaria indebolisce ulteriormente la governance imperniata sull’asse calabrese e sul successore di Bisi, l’attuale gran maestro Antonio Seminario, originario di Rossano. Il blocco giudiziario delle manovre di azzeramento del voto si inserisce in un quadro di profonda fibrillazione interna, che fa il pendant con i recenti cortocircuiti della giustizia disciplinare, segnati dallo scontro frontale tra il tribunale massonico di Palermo, che ha interdetto Taroni dai templi e dalle cariche, e quello dell’Emilia Romagna, che ha assolto con formula piena il leader dell’opposizione da tutti i capi d’accusa legati agli esposti presentati alle autorità giudiziarie.

Il punto sul fronte elezioni: cosa succede adesso

La sentenza del Tribunale di Roma riscrive le prospettive della contesa per la guida di Palazzo Giustiniani. L’annullamento nel merito delle delibere del 4 aprile 2025 e dei conseguenti decreti di indizione del voto spazza via la strategia con cui l’apparato aveva cercato di sterilizzare il risultato delle urne uscite dal voto originario. Avendo stabilito che la Gran Loggia non possiede alcun potere statutario per annullare o riesaminare nel merito le consultazioni elettorali, il tribunale civile sbarra la strada a qualsiasi futuro tentativo di sanare retroattivamente lo scontro attraverso forzature assembleari.

La palla torna al giudizio di merito principale. Sgombrato il campo dall’operazione “elezioni-bis”, la partita per la successione al vertice si concentra interamente sul contenzioso ordinario pendente, guidato dai fascicoli riuniti a Roma e coordinato dal giudice Mauro Pacifico. Sarà l’esito di questo troncone a stabilire la legittimità dei blocchi di voto, dei talloncini antifrode e delle schede contestate risalenti alla tornata originaria. Se il percorso giudiziario civile dovesse confermare l’illegittimità degli annullamenti a catena disposti dalla commissione elettorale e ratificati dalla Corte centrale, l’intera impalcatura del potere attuale verrebbe meno, aprendo concretamente la strada all’insediamento dell’ala legalitaria guidata da Leo Taroni fino al termine del mandato 2024-2029.