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Isabella Internò si dice «tranquillissima» prima della sentenza d’appello dell’omicidio Bergamini. Giudici riuniti in camera di consiglio. In primo grado condannata a 16 anni

Attesa tra poche ore la sentenza a carico di Isabella Internò, l’ex fidanzata di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto in circostanze misteriose il 18 novembre 1989. La Internò dice di essere «tranquillissima» – riporta l’Ansa – poco prima dell’inizio della riunione in camera di consiglio della Corte d’Assise d’appello di Catanzaro.

Condannata in primo grado a sedici anni di reclusione per concorso in omicidio volontario. In Appello chiesta la rideterminazione della condanna. Il pubblico ministero Primicerio ha chiesto 23 anni di reclusione per la Internò.

Secondo gli avvocati della difesa Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri «non c’è stato nessun omicidio, ci sono dodici testimoni che hanno incrociato Bergamini nelle ultime due ore della sua vita. Prima, durante e dopo l’orario in cui sarebbe morto, nessuno si è accorto che ci fossero persone o sequenze di un omicidio».

È avvenuto – dichiarano i legali di Isabella Internò – «ciò che è stato raccontato dalla fidanzata, dal camionista Pisano e da almeno altri due testimoni di cui non si è voluto tenere conto». Secondo i legali «non c’è nessuna prova scientifica, c’è soltanto una tesi, e francamente per me la sorpresa è che questo processo sia stato riaperto. Ricordo l’assoluzione di Pisano e due provvedimenti di archiviazione».