REGGIO CALABRIA - Tra le carte dell'inchiesta Libro Nero che a Reggio Calabria ha sgominato il clan Libri coinvolgendo anche esponenti di spicco della politica regionale come Seby Romeo e Alessandro Nicolò (LEGGI LA NOTIZIA) emergono particolari agghiaccianti.

In una intercettazione, infatti, uno degli indagati, Giuseppe Tortorella, ex assessore all'Urbanistica negli anni '90 del Comune di Reggio Calabria, ai domiciliari da oggi, compara la sua condotta criminale a quella del boss di Cosa Nostra, Totò Riina.

«Sai come ragiono io? Come Mimmo Tortorella. - si legge nelle intercettazioni - Sai qual è la differenza fra me e Riina? Che Riina li squaglia, li squaglia nell'acido. Io me li porto a Cannavò. Ho una 'livara' (albero d'ulivo, ndr). Li appendo là con una corda e una scimitarra. Ogni tanto gli taglio un pezzo e gliene do al cane».