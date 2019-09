COSENZA - La Procura di Cosenza ha riaperto l'inchiesta sull'omicidio di Lisa Gabriele (Foto in basso), la ventiduenne di Rose trovata morta nella montagna di Montalto Uffugo il 9 gennaio del 2005.

All'epoca il caso fu inquadrato come suicidio per via di una lettera di addio apparentemente scritta dalla ragazza e rinvenuta nella sua auto insieme a due bottiglie di whiskey e a una confezione di antidepressivi, ma già due mesi dopo, all'esito dell'autopsia, i medici legali stabilirono che Lisa era morta altrove per essere poi trasportata in quel bosco da qualcuno che, poco prima, l'aveva soffocata con un cuscino.

L'inchiesta non ha consentito di individuare i colpevoli e il caso è finito in archivio. Quasi quindici anni dopo, però, gli inquirenti ritengono di avere in mano nuovi indizi dai quali ripartire per far luce sul mistero.

