Treni in tilt in Calabria: è sabotaggio, scatta la denuncia

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Circolazione dei treni sospesa in Calabria nelle prime ore del mattino (oggi 9 luglio 2026) per danneggiamenti alla linea provocati da ignoti in tre punti lungo la jonica e la tirrenica. Dalle 9 in poi i servizi sono in graduale ripresa, ma i danni per i passeggeri sono ormai fatti: un intercity Reggio-Torino partito alle 21 di ieri sera viaggia con un ritardo di oltre 570 minuti

Un’altra giornata nera per i trasporti ferroviari in Calabria, ma stavolta si tratta di un atto doloso. Ignoti nella notte tra l’8 e il 9 luglio (2026) hanno danneggiato le linee in tre diversi punti, due sulla jonica e uno sulla tirrenica.

CAVI OTTICI TRANCIATI IN TRE PUNTI DIVERSI SU DUE LINEE OPPOSTE

Due azioni in contemporanea, intorno all’1 di notte, su coste opposte della regione. Una coincidenza troppo singolare per non apparire concordata e studiata. Sono stati tranciati i cavi in fibra ottica a Cutro, sulla jonica, ai km 242+400 e 248+786, e a San Lucido, lungo la tirrenica, al km 205+400. Il danneggiamento ha provocato la disconnessione della linea e la circolazione si è interrotta.

I servizi sono stati sospesi sulle direttrici Battipaglia – Paola, Isola Capo Rizzuto – Sibari, Metaponto – Paola, Paola – Cosenza fino alle 8 e un quarto circa del mattino. Da lì in poi, dopo l’intervento dei tecnici di Rfi, è iniziata una graduale ripresa della circolazione. Ma il danno per molti passeggeri era ormai fatto.

I TRENI CANCELLATI O IN RITARDO

Sono state cancellate tre Frecce (Reggio-Roma, Reggio-Firenze, Roma-Reggio) e 8 Intercity. Due Intercity diretti a Roma da Siracusa sono stati interrotti a Sapri e Paola. Ritardi superiori a 60 minuti per cinque Intercity (quattro dei quali notturni). Il record al momento è per il Reggio-Torino. Partito poco dopo le 21 e atteso a Porta Nuova per le 14 e 40, viaggia con oltre 570 minuti di ritardo. Cancellazioni, ritardi e modifiche di tracciato per diversi regionali. Sul sito di Trenitalia è possibile seguire gli aggiornamenti.

Rfi ha presentato denuncia contro ignori, indagano Polfer e carabinieri.

Una giornata nera, che si somma a quella di martedì quando la circolazione andò in tilt per problemi vari: un pantografo rotto a Rosarno, un’auto ferma a un passaggio a livello sulla jonica, un problema tecnico a un convoglio.

Sui danni registrati oggi in Calabria è intervenuto anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. «Ieri tutta la sinistra ha attaccato sui ritardi in Ferrovie. Stamattina mi sono svegliato all’alba con il primo whatsapp dell’amministratore delegato di Rfi che intorno alle 6.30 mi avvisava di trancio di cavi lungo la linea ferroviaria in Calabria col blocco della circolazione» ha detto a margine di una conferenza stampa alla Camera.

SALVINI: SPERO NON SIA ATTO POLITICO, A PAGARNE LE SPESE SONO I PENDOLARI CALABRESI

«Ricordo a chi ci segue che purtroppo quasi un quarto dei disagi e dei ritardi ferroviari è causato da danneggiamenti, attentati, tranci o atti dolosi nel momento in cui abbiamo cantieri aperti, come mai nella storia della Repubblica italiana – ha proseguito Salvini – Questo è il governo che sta investendo di più in opere pubbliche da che esiste la Repubblica italiana, è chiaro che qualche disagio lo puoi avere. Ma se a questi disagi si associa anche il terrorismo, chi ruba il rame o trancia cavi… Spero che non ci sia nessuno che lo fa per motivi politici, perché poi a piedi ci rimangono i pendolari calabresi se uno trancia i cavi lungo la linea ferroviaria».