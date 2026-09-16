Vibo, la frazione Vena Media quasi senz'acqua da 4 mesi

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Protestano i residenti della zona case popolari di Vena Media da quattro mesi quasi senz’acqua e tornano ad accusare le mancate promesse del Comune di Vibo

VIBO VALENTIA – «Che l’acqua manchi un giorno o due, o anche per una settimana, può anche essere sopportabile ma se manca da quattro mesi come qui da noi a Vena Media, è davvero troppo. E non è un’esagerazione, qui da mesi non vediamo nemmeno un filo d’acqua, e purtroppo le assicurazioni ricevute dall’assessore al ramo del Comune di Vibo si sono dimostrate finora solo parole».

La protesta, invero molto accesa, arriva da Nicola Scordamaglia, pensionato, originario di Vena Media dove ancora abitano alcuni suoi congiunti. L’inconveniente lamentato è relativo alla zona delle case popolari, a monte del paese: «Lì ho una sorella che è malata – denuncia – non sappiamo più come fare». Già alcune settimane addietro il Quotidiano del Sud si è occupato del problema, dando voce a Domenico, che a nome anche degli altri abitanti della zona aveva rivolto un appello al sindaco Romeo e all’assessore al ramo Francesco Colelli affinché dessero subito disposizioni tali da eliminare, o quanto meno attenuare, i loro disagi.

CADUTO NEL VUOTO L’APPELLO AL COMUNE

«Quell’appello – lamenta ancora Scordamaglia – è caduto nel vuoto, nessuno a palazzo Razza se n’è dato cura. La situazione dura da ben quattro mesi, non ne possiamo più di andare a trovare qualche (rarissima) fonte per approvvigionarci o di pagare continuamente qualche autobotte privata, 15 euro per 500 litri che si esauriscono rapidamente. Per poi, per giunta, vederci arrivare le bollette dell’acqua da pagare».

Ad aumentare la sua rabbia è il sostanziale disinteresse del Comune «nonostante le mie reiterate segnalazioni, fatte personalmente all’assessore Colelli. Mi ha detto sempre che avrebbe provveduto (il che vuol dire che il problema è risolvibile) ma poi, all’atto pratico nulla si è mosso». Pensando alla sorella ammalata e costretta in casa, si chiede: «Cos’altro dobbiamo fare oltre a rivolgerci pubblicamente al sindaco e all’assessore? Speriamo pertanto che si decidano subito ad intervenire così da eliminare questa situazione di grande disagio per tutti noi».