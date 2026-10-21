Blocchi stradali in Calabria, ultimatum del Codacons: «Via i Tir entro oggi o denunce alle Procure»

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Il Codacons minaccia denunce per blocco stradale, violenza privata e interruzione di pubblico servizio se i presidi degli autotrasportatori in Calabria non saranno rimossi entro oggi, mercoledì 21 ottobre 2026

Il Codacons lancia un ultimatum agli autotrasportatori che stanno presidiando alcuni snodi stradali della Calabria. Se i blocchi non saranno rimossi entro oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, l’associazione dei consumatori presenterà una serie di denunce alle Procure della Repubblica territorialmente competenti. Nel mirino, oltre ai singoli conducenti, anche le organizzazioni che sostengono la protesta.

LA PRESA DI POSIZIONE DEL CODACONS

«Se i blocchi stradali attuati in Calabria non saranno rimossi oggi stesso, il Codacons chiamerà i singoli autotrasportatori e le organizzazioni che stanno sostenendo le proteste a rispondere dei danni prodotti alla collettività e dei reati di blocco stradale, interruzione di pubblico servizio e violenza privata». Afferma l’associazione in una nota diffusa mentre proseguono i disagi su alcuni collegamenti fondamentali della regione.

DAL SOSTEGNO ALLE POSSIBILI DENUNCE

Il Codacons precisa di aver condiviso «fin da subito» le ragioni della protesta degli autotrasportatori. Tuttavia, alla luce degli impegni assunti dal governo e degli stanziamenti annunciati per la categoria, ritiene che la prosecuzione dei presidi sia «del tutto ingiustificata». E configuri un «evidente illecito» ai danni della collettività.

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DISAGI AL TRAFFICO E SCAFFALI VUOTI

Secondo l’associazione, la mobilitazione sta producendo «disagi immensi» alla popolazione: oltre alle difficoltà alla circolazione, vengono segnalate carenze di generi di prima necessità in negozi e supermercati.

La protesta degli autotrasportatori, nata contro il caro carburante, ha coinvolto diversi presidi nel Sud e in Calabria, con mezzi pesanti posizionati in prossimità di snodi stradali, aree produttive e logistiche. Le ripercussioni riguardano soprattutto distribuzione delle merci, approvvigionamenti e spostamenti.

CODACONS, DENUNCE ENTRO DOMANI

Se i blocchi non verranno rimossi entro la giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre, il Codacons annuncia che domani, giovedì 22 ottobre, presenterà «una serie di denunce» alle Procure della Repubblica competenti. L’associazione chiederà di identificare i singoli autotrasportatori autori delle proteste e di procedere nei loro confronti, così come verso le organizzazioni sindacali coinvolte, per i reati di blocco stradale, violenza privata e interruzione di pubblico servizio.



La vicenda acuisce la tensione attorno alla mobilitazione, che continua a pesare su traffico, filiera logistica e rifornimenti in Calabria.