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Migliaia di partecipanti tra Reggio Calabria e Cosenza allo sciopero generale. Il segretario regionale Cgil Trotta attacca la legge di Bilancio: «Mortifica lavoratori, studenti e dimentica il Mezzogiorno»

CATANZARO – La Calabria aderisce in massa allo sciopero generale indetto dalla Cgil, portando in strada lavoratori, pensionati e studenti in sei diverse piazze della regione. Una mobilitazione capillare, definita dai vertici sindacali come un evento inedito per il territorio, organizzata per protestare contro l’impianto dell’attuale legge di Bilancio e chiedere interventi strutturali su salari, sanità e sviluppo del Sud.

IL CORTEO DI REGGIO CALABRIA E L’AFFONDO DI TROTTA

Il cuore pulsante della protesta sullo Stretto ha visto sfilare circa un migliaio di manifestanti. Il corteo, partito da Piazza Duomo, ha attraversato il centro cittadino lungo corso Garibaldi per confluire in piazza De Nava, palco designato per gli interventi conclusivi dei dirigenti territoriali.

In testa alla manifestazione il segretario generale della Cgil Calabria, Gianfranco Trotta, che ha sottolineato la portata storica dell’iniziativa: «In Calabria è la prima volta che la Cgil, da sola, scende in sei piazze». Nel mirino del sindacato c’è la manovra economica del Governo: «I 2.000 emendamenti presentati dalla maggioranza dicono fino in fondo di che legge di Bilancio si tratti – ha dichiarato Trotta –. Una legge che mortifica le classi intermedie, chi paga le tasse, lavoratori, lavoratrici e pensionati. Mortifica gli studenti e dimentica il Mezzogiorno». Proprio per riaccendere i riflettori sulle criticità del Sud Italia, il segretario ha preannunciato che «quanto prima» una piazza calabrese ospiterà una manifestazione nazionale interamente dedicata al Mezzogiorno.

LE RICHIESTE DEL SINDACATO

Alla base della protesta c’è una piattaforma rivendicativa articolata su più fronti, che punta a contrastare l’erosione del potere d’acquisto e il disagio sociale. La Cgil reclama:

Lavoro e redditi: contratti sicuri, dignitosi e non precari, accompagnati dall’aumento di stipendi e pensioni.

Fisco e caro vita: un sistema fiscale equo e progressivo, unito a misure concrete per frenare l’inflazione.

Welfare e diritti: il rilancio di una sanità realmente pubblica, la tutela del diritto allo studio e politiche abitative che garantiscano l’accesso alla casa.

Politica estera: scelte orientate alla pace, stoppando gli investimenti destinati al riarmo.

PIAZZE PIENE NELLE PROVINCE CALABRESI

La mobilitazione ha registrato numeri importanti anche nel resto della regione. A Cosenza si sono radunate oltre mille persone, in un corteo partecipato che ha visto scendere in strada, accanto alla Cgil, anche l’Usb, rappresentanze studentesche e agricoltori, sfilando da Piazza Zumbini fino a Piazza Kennedy. Manifestazioni e presidi si sono svolti in contemporanea anche a Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Terme, a testimonianza di un malcontento trasversale che attraversa l’intera regione.