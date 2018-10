VIBO VALENTIA - Un uomo, Fortunato Chirico, 70 anni, di Nicotera, è morto stamani in seguito ad un incidente stradale avvenuto in città. La vittima è spirata mentre la stavano trasportando in ambulanza verso l’elisoccorso atterrato appositamente al campo sportivo comunale di Nicotera. L'incidente è avvenuto in via Borgo, pieno centro cittadino; l’uomo era a bordo della sua Ape quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato in prossimità di una curva. Nell’impatto ha riportato un forte trauma cranico e per questo motivo i sanitari del Suem 118 avevano attivato l’elisoccorso per il trasferimento a Catanzaro. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini.