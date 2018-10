VIBO VALENTIA - Il cadavere di un uomo in stato di decomposizione è stato rinvenuto oggi intorno alle 13 all'interno di un'abitazione nella frazione Priscopio del comune di Zambrone. L'uomo, probabilmente uno straniero era stato visto per l'ultima volta in paese sabato scorso. Secondo quanto è stato possibile apprendere era stato incaricato dal padrone di casa, un cittadino di nazionalità inglese, a svolgere alcuni lavori. A dare l'allarme sulla sua scomparsa sarebbero state alcuni conoscenti che hanno chiamato i carabinieri avviando così le ricerche che hanno portato al rinvenimento del corpo. Sul posto, oltre agli uomini del capitano Nicola Alimonda, sono giunti il medico legale Katiuscia Bisogni, i carabinieri della Scientifica dell'Arma e il sostituto procuratore di turno. Sulle cause della morte, al momento, non si esclude alcuna ipotesi.