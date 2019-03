STRONGOLI (CROTONE) - A distanza di dieci giorni dal tragico incidente di cui era stato vittima è deceduto Vincenzo Mangione, 58enne originaio di Gravina in Puglia coinvolto in un incidente stradale sulla Statale 106 jonica all'altezza di Strongoli.

A darne notizia è l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”. Mangione aveva avuto l'incidente nel pomeriggio e subito dopo essere soccorso era stato trasportato in condizioni gravi presso l’Ospedale di Crotone dove ha lottato per non morire per dieci giorni.

Ha perso la vita oggi, alle 17:55, «nel dolore sconfinato - comunica l'associazione - della sua famiglia e della comunità di Gravina di Puglia, dove viveva, e dove non ritornerà mai più per colpa di un viaggio sulla famigerata e tristemente nota "strada della morte" in Calabria dove amava recarsi per raccogliere cardi selvatici».

Nell'annunciare il decesso di Mangione «l’Associazione straziata dal dolore per l’ennesima tragedia avvenuta sulla famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria esprime sentimenti di sincero cordoglio, di solidarietà e vicinanza ideale alla famiglia».