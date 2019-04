VIBO VALENTIA - Si trova ricoverato a Catanzaro il giovane di Rombiolo, G.A. rimasto gravemente ferito intorno alle 14.30 di oggi lungo la Statale 18 alle porte di Vibo Valentia, nei pressi del bivio per Vena Superiore.

Il 30enne dipendente della ditta Colacchio, ha riportato varie contusioni e soprattutto una frattura scomposta alla gamba provocata dall'impatto tra la sua moto e un'autovettura e poi a causa della caduta sull’asfalto a pochi metri da un muretto.

La moto venuta a contatto con la vettura è letteralmente volata in aria per poi atterrare e fermare la propria corsa a pochi centimetri dal muretto. Il giovane, sposato e padre di famiglia, è stato immediatamente trasferito in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. Secondo le prime indiscrezioni, il giovane non sarebbe in pericolo di vita.